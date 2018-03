%%%A&B One gewinnt degewo-Etat%%%

Die degewo AG, mit rund 75.000 Wohnungen und 1.500 Gewerbeeinheiten größte landeseigene Berliner Wohnungsbaugesellschaft, arbeitet künftig bei PR und Events mit der Kommunikationsagentur A&B One zusammen. Der Dienstleister mit Sitz in Berlin und Frankfurt am Main übernimmt zudem die strategische Beratung der Unternehmenskommunikation. Die degewo hatte A&B One nach einem mehrstufigen Bieterverfahren den Zuschlag erteilt. Die Zusammenarbeit beginnt im März. Zuständig auf Kundenseite ist Regine Zylka, Leiterin der degewo-Unternehmenskommunikation.

Die degewo AG engagiert sie sich neben dem Kerngeschäft des Wohnungsbaus und der Wohnungsverwaltung seit einigen Jahren für die ganzheitliche Entwicklung von Stadtquartieren. Das beinhaltet insbesondere die Instandhaltung der Gebäude, die Gestaltung des Wohnumfeldes sowie die Verbesserung des nachbarschaftlichen Kontaktes und des Freizeitangebotes.

Eine weitere aktuelle Arbeit der Agentur ist ein Spot für die Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie, der zur Teilnahme an den anstehenden Betriebsratswahlen aufruft. A&B One hat den Wahlwerbefilm zusammen mit der Berliner Videoagentur I Like Visuals produziert. "Wir zeigen, dass auch streitbefangene Themen positiv und mit Humor umgesetzt werden können, ohne dabei flapsig zu werden. Uns war wichtig, keine Weltuntergangsstimmung zu verbreiten, denn Angst ist kein guter Wegweiser", sagt A&B One-Geschäftsführer Steffen Zinßer.

Der Spot ist auf der Website der IG BCE abrufbar und wird auf Betriebsversammlungen in den Betrieben zu sehen sein.