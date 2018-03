%%%Wolkenkratzer kommt bei HABA ins Spiel%%%



Wolkenkratzer wirbt für den 'Rhino Hero Super Battle' (Bild: Wolkenkratzer)

Die Werbeagentur Wolkenkratzer hat sich einen Etat des Spielwarenherstellers HABA gesichert: In einem Agenturscreening des fränkischen Familienunternehmens setzte sich Wolkenkratzer unter mehreren Mitbewerbern durch. Anlass war die Markteinführung zweier neuer Produkte: Für das neue Spiel ‚Rhino Hero Super Battle’ sowie den ‚Haba Little Friends Bauernhof’ entwickelte und realisierte das Kreativteam unter Leitung von Inhaber und Geschäftsführer Oliver Lebkücher Spot-Ideen, die Phantasie und echte Welt spielerisch verknüpfen. Für die Kombination von Realbild und 3-D-Animation zeichnet die Filmproduktion GK-Film, Frankfurt verantwortlich. Beide Videos werden in den relevanten Kinderkanälen in TV und digital ausgespielt.

"Wir bei Wolkenkratzer sind stolz auf das in uns gesetzte Vertrauen und auf die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserer Love-Brand HABA“ sagt Oliver Lebkücher. Zur HABA Firmengruppe mit Sitz in Bad Rodach, Bayern, gehören u.a. die Marken Jako-O, Wehrfritz und Fitz. Die Habermaass GmbH beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter.

Wolkenkratzer wurde 2005 von Lebkücher und seinem Kompagnon Michael Leidenheimer in Frankfurt am Main gegründet. Ein zehnköpfiges Team an festen Mitarbeitern arbeitet aktuell für Kunden wie Dunlopillo Matratzen, Wiltmann Wurstwaren und die B2B-Unternehmen Porit Porenbeton und Unika Kalksandstein. Im Familiensegment gehört seit acht Jahren die Marke Manduca zu den Referenzen. Für den Hersteller von Babytragesystemen liefert Wolkenkratzer "360°Full-Service", wie es aus der Agentur heißt – von der Markenarbeit und dem Corporate und Package Design über klassische Kampagnen, Social Media und die Website bis hin zum Messestand.