%%%Kolle Rebbe-Umsatz gesunken%%%



(v.l. oben): Lennart Wittgen (Beratung), Kai Müller (Finanzen), Andreas Winter-Buerke (Beratung); (v.l. unten): Stefan Wübbe (Kreation), Ralph Poser (Strategie), Fabian Frese (Kreation) (Foto: Kolle Rebbe)

Die Hamburger Agentur Kolle Rebbe meldet für 2017 das zweitbeste Jahr in der Agenturgeschichte. Das Gross Income ging im Vergleich zum Rekordjahr 2016 um 6,9% auf 32,45 Millionen Euro, die Netto-Erlöse um 2,7%. 2017 war für Kolle Rebbe ein schwieriges Jahr, denn nach dem Tod des Gründers, Geschäftsführers und Hauptgesellschafters Stefan Kolle im September ging es erstmal darum, das bestehende Geschäft zu sichern und die Agentur auf Kurs zu halten. "Das ist bisher gut gelungen. Das partnergeführte Agenturmodell greift. Sechs geschäftsführende Gesellschafter und weitere fünf Partner sind in der Führung der Agentur fest verankert“, so Andreas Winter-Buerke, Geschäftsführer Beratung.

"Wir haben 2017 keinen Kunden verloren. Mit Marken wie Auping, heycar, Cremesso und Apple Music, deren Etats erst in 2018 erlöswirksam werden, konnte das Kundenportfolio sogar weiter ausgebaut werden. Die aktuelle Auftragslage ist stabil und wir können für 2018 mehr als optimistisch in die Zukunft blicken“, kommentiert Kai Müller, Geschäftsführer Finanzen.

Zudem konzentrierte sich die Führung auf den Ausbau von Honey (Joint Venture mit Territory) und den Start von Kolle Rebbe Studios. Diese Unit bündelt sämtliche Produktionsabteilungen und übernimmt eigene Bewegtbild-Produktionen inklusive der Film- und Foto-Post. Auch die Entwicklung von neuen Produkten und Services soll eine wichtige Säule der Agentur bleiben. So sei bei Korefe in neue Mitarbeiter und Prozesse investiert worden, was sich mit dem Gewinn neuer Kunden und Projekte auszahlt, heißt es.

Kolle Rebbe beschäftigt derzeit etwa 280 Mitarbeiter. Zu den langjährigen Bestandskunden gehören u.a. Lufthansa, o2, Netflix, Ritter Sport, Krombacher, Audi, HypoVereinsbank, Leibniz und Hansgrohe.