%%%Trusted Brands: Edeka holt sich den Spitzenplatz zurück%%%

Edeka ist die Marke, der die Deutschen am meisten vertrauen - das zeigt die Studie "Trusted Brands 2018", für die Reader Reader´s mit einem Panel von 4.000 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Verbrauchern 3.895 verschiedene Marken in 27 Produktkategorien untersucht hat. Die Retail-Brand konnte sich die Top-Position im Ranking von Wettbewerber Rewe zurückerobern. Weitere Ergebnisse: Die Haushaltswarenmarke Miele legte an Vertrauen zu und zog an Bosch vorbei; und der Bielefelder Konzern Dr. Oetker überholte Nestlé.

Die vertrauenswürdigsten Marken und damit die Sieger in den einzelnen Produktkategorien sind: Abtei, Allianz, Almased, Aspirin, Bahlsen, C&A, Deutsche Telekom, Dr. Oetker, Edeka, Eucerin, Frosch, Gerolsteiner, Haribo, Iberogast, Kind, Miele, Milka, Nivea, Persil, Rotkäppchen, Samsung, Sparkasse, Teekanne, TUI, Volkswagen, Whiskas, Wick.

Übergreifende Vertrauenskrise

Über alle Produktkategorien hinweg macht sich ein Rückgang des Vertrauens bemerkbar - nicht nur in der Automobilindustrie. Doch zugleich zeigt die Studie, wie Marken die Beziehung zum Kunden verbessern können: Der Aussage "Ein guter Kundenservice, eine gut funktionierende Service-Hotline, kann meine Bindung an ein Unternehmen bzw. eine Marke durchaus stärken" stimmten beispielsweise 69 Prozent der Befragten zu. "Eine Marke steht mir nahe, wenn diese verlässlich ist (81%) und mich als Kunde mit meinen Bedürfnissen ernst nimmt (70%)" – solche Ergebnisse zeigen, ernst gemeinte Kunden-Zuwendung bleibt ein Zukunftsthema und zahlt auf das Markenvertrauen ein.

"Vertrauen lässt sich nicht so schnell erschüttern, der jahrelange Aufbau einer Marke und die Investition in ihre Werte, tragen auch dann noch, wenn es eine Krisensituation gibt oder gab. Wichtig ist dann, noch mehr auf die Kundenwünsche und -bedürfnisse einzugehen, damit das Vertrauen nicht langfristig Schaden nimmt“, erklärt Studienleiterin Solvey Friebe. „Trusted Brands sind krisenfester und lange Markenbeziehungen sorgen für anhaltendes Markenvertrauen."

Reader’s Digest hat die Studie Trusted Brands 2001 ins Leben gerufen und erhebt seitdem jährlich das Markenvertrauen der Deutschen. Das Magazin Reader’s Digest gehört mit einer Auflage von rund 300.000 verkauften Exemplaren zu den Top 5 verkauften Monatsmagazinen in Deutschland und erreicht 1,8 Millionen Leser.