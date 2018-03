%%%Rocket & Wink ist neue Lead-Agentur von Billy Boy%%%

Die Hamburger Designagentur Rocket & Wink hat den Lead-Etat der Marke Billy Boy aus dem Hause des Kautschukproduzenten Mapa GmbH gewonnen. Aktuell arbeitet die Agentur an OOH-Maßnahmen, die im Frühjahr gelauncht werden sollen. Die Kampagne soll darüber hinaus auch am PoS kommuniziert sowie mit Guerilla-, Ambient-und Online- Maßnahmen unterstützt werden. Dabei sollen die Motive bunt und laut werden, was den Kreativen von Rocket & Wink gut liegt: "In den letzten Jahren ist so viel Bunt in digitale Endgeräte geflossen, dass drumherum alles grau zu werden droht. Man sieht’s ja auch schon an den Gesichtern. Mit unserer Kampagne wird die Welt farbig. Und idealerweise die Köpfe rot."



Rocket & Wink besteht aus Dr. Gerald Rocketson und P. Amund Wink, die 2011 anonym ihr Designstudio öffneten. Auf offiziellen Fotos zeigen sie sich mit Maske und Astronautenhelm. Bekannt sind die Kreativen für ihre bunten Kampagnen, wie beispielsweise der '#assyouare'-Kampagne für die Kölner Ass Werbe GmbH. Rocket & Wink gewannen dafür 2016 beim ADC den einzigen goldenen Nagel in der Kategorie 'Out of Home'. Anfang des Jahres holten die Hamburger außerdem den Lead-Etat bei fritz-kola und launchten im Februar die OOH-Kampagne 'willkommen im wach'.