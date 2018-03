%%%MRM//McCann entwickelt neue Markenidentität für Lufthansa Reisebüros %%%

Die Lufthansa will nun auch mit ihrer Reisebüro-Marke Lufthansa City Center (LCC) neu durchstarten - das Franchise-System umfasst mehr als 650 Büros in über 90 Ländern und einem Gesamtumsatz von rund sechs Milliarden Euro. Den Auftrag, einen neuen Markenauftritt zu entwickeln, sicherte sich MRM//McCann in einem Pitch mit insgesamt fünf Agenturen.



Eva Guha, Bereichsleiterin für Marketing bei LCC, erhofft sich von der Zusammenarbeit mit den Frankfurter Kreativen starke Impulse: "Die in der Wettbewerbspräsentation gezeigten strategischen Überlegungen und geplanten kreativen Umsetzungen von MRM//McCann haben alle Stakeholder unserer Marke auf Anhieb begeistert. Vor allem ungewöhnliche Ansätze, mit der die Agentur im Zeitalter des digitalen Überangebots das Interesse online-affiner Zielgruppen an unseren Reisebüros wecken möchte, haben uns überzeugt."

Zum Pitch-Team gehörten neben CCO Sebastian Hardieck u.a. Stephan Rappl und Cornelia Ulaga (beide Beratung) sowie Paul Brenndörfer (Strategie). "Wer den Traumurlaub sucht oder kompetente Ansprechpartner, der kommt an der Beratung im Reisebüro nicht vorbei. Das beweist die gerade wieder steigende Anzahl von Kunden. Mit diesem positiven Trend zu menschlicher Nähe und mit einer neuen Marken-Vision im Gepäck, machen wir uns jetzt zusammen mit Lufthansa City Center auf eine Reise, die viel Gesprächsstoff liefern wird", kündigt Hardieck an.



In den letzten Monaten konnte McCann Neugeschäft u.a. mit der GlücksSpirale, dem Halbleiterhersteller Qualcomm und der Möbelhausmarke Hardeck verbuchen. Bei MRM//McCann kamen Starbucks, Stanley Black & Decker und die Santander Universitäten neu auf die Kundenliste. Insgesamt beschäftigen die drei Kreativagenturen McCann, MRM//McCann und The Back Room in Deutschland etwa 400 Mitarbeiter. Die McCann Worldgroup gehört zur Interpublic Group of Companies (IPG).