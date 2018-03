%%%BrawandRieken versteckt für Milka den Osterhasen%%%

Mit der "größten Osterhasensuche aller Zeiten" will Milka im Feiertagsendspurt die Kunden aktivieren - ausgedacht hat die Mega-Aktion Leadagentur BrawandRieken. Unter dem Hashtag #milkasuche alarmierten die Hamburger Kreativen mit Anzeigen in der deutschen 'Bild' und der österreichischen Boulevardzeitung 'Krone' sowie über YouTube die Öffentlichkeit - und hinterließen zugleich in den Bahnhöfen von Bremen, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München, an Häuserfassaden und in Einkaufszentren mit verschiedenen OoH-Formaten unübersehbare Spuren.

Im TV wurde die Suche mit individualisierten Cut-ins in Sendungen wie 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' oder 'Shopping Queen' inszeniert, flankiert u.a. durch Out-of-Home-Infoscreens und Online-Banner. Den digitalen Mittelpunkt der Hasensuche bildet die Plattform milka.de/milkasuche, auf der alle geteilten Spuren gesammelt werden. Zusätzliche Reichweite liefern die Kooperationspartner McDonald’s Deutschland und Sony Pictures Entertainment.

BrawandRieken koordiniert dabei einen umfangreichen Agenturpool: Die Mediaplanung verantworten Carat Deutschland und Österreich. Von PR-Seite aus organisierten fischerAppelt, relations, und Grayling, Wien, eine Vielzahl von Influencern, Celebrities und Prominenten wie den Milka Ski-Star Michi Kirchgasser. Auch die Facebook- und Instagram-Kanäle von Milka, die von Territory webguerillas, München, verantwortet werden, stehen im Zeichen der Spurensuche.

Milka und das Agenturteam setzen alle Hebel in Bewegung und generieren mit ihrer Kommunikation Kontakte im dreistelligen Millionenbereich, um möglichst viele Osterfans zu erreichen.

Die inhabergeführte Agentur BrawandRieken, 2010 gegründet, betreut mit rund 50 Mitarbeitern Kunden wie Arla, Intersport, Koelnmesse, Novartis Alcon, Rügenwalder Mühle, Schwartauer Werke und Vilsa Brunnen.