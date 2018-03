%%%thjnk entwickelt neue Markenkampagne für die Commerzbank%%%

Zur besten Sendezeit kurz vor der Tagesschau geht am heutigen 15.3. die neue Imagekampagne der Commerzbank on air. Zusammen mit Stammagentur thjnk hat Uwe Hellmann, Leiter Brand Management, eine Markenstrategie entwickelt, die unter dem Motto "Commerzbank 4.0" die digitalen Angebote der Bank kommuniziert und zugleich verspricht, weiterhin vor Ort für den Kunden da zu sein. "Heutzutage können wir zwar fast alles digital erledigen, aber viele Anliegen werden persönlich besprochen. Mit unseren digitalen Features und der persönlichen Beratung in über 1.000 Filialen können wir beides bieten", erklärt Hellmann.

Die Kampagne führt etablierte Bestandteile wie die Musik und den Auftritt von Mitarbeiterin Lena Kuske fort. Zugleich werden neue Elemente wie höhere Dynamik, eine andere Farbwelt und zum Beispiel Splitscreens eingesetzt. Beim TVC arbeitete thjnk mit Markenfilm zusammen, Onlineagentur ist Syzygy, Hamburg. Die Mediaplanung der Commerzbank verantwortet Viceum, Wiesbaden.

Das 1870 gegründete Finanzinstitut ist heute in knapp 50 Ländern aktiv. Die Commerzbank betreibt mit ungefähr 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze deutscher Privatbanken. Weltweit zählt sie mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2017 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro.