%%%Grosse Liebe schickt für Hapag-Lloyd Cruises einen Truck auf Roadshow %%%



Truck kommt zuerst auf die Messen Hanseatic nature und Hanseatic inspiration (Foto: Grosse Liebe)

Hapag-Lloyd Cruises, Hamburg, bereist ab 2019 mit zwei neuen Expeditionsschiffen Destinationen wie die Antarktis und den Amazonas. Die Faszination dieser Kreuzfahrten sollen Kunden vorab auf dem Festland erleben können – im eigens gestalteten 34-Tonner, den der Hapag-Lloyd-Agenturpartner Grosse Liebe auf Roadshow schickt. "Mit dem Truck bringen wir das Erlebnis Arktis bzw. Antarktis und Amazonas direkt zur Zielgruppe. Die Vertriebspartner erhalten so einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf die beiden neuen Expeditionsschiffe und ihre faszinierenden Destinationen“, sagt Björn Gerlach, stellvertretender Geschäftsführer und Partner bei Grosse Liebe, Hamburg.

Carsten Sühring, Vertriebsleiter bei Hapag-Lloyd Cruises, ist überzeugt: "Von null auf 100 Quadratmeter in einer Stunde – so schnell haben wir noch nie eine so spektakuläre Location aufgebaut. Im liebevoll und bis ins Detail durchdachten Truck finden bis zu 60 Besucher für Schulungen oder Informationsveranstaltungen Platz und geben einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf die Hanseatic nature und Hanseatic inspiration."

Neben Messeauftritten sind zwölf weitere Roadshow-Termine geplant. An jedem Standort finden im Truck Schulungen und Info-Abende exklusiv für Vertriebspartner und geladene Gäste statt. Der Truck selbst sei extrem flexibel und könne innerhalb weniger Stunden an einem neuen Standort aufgebaut werden. Flankiert wird die Roadshow von Maßnahmen auf der Site denn-zeit-ist-luxus.com, dem Infoportal von Hapag-Lloyd Cruises für Vertriebspartner. Das Budget liegt im sechsstelligen Bereich.

Neben Sühring sind bei Hapag-Lloyd Cruises verantwortlich Stephanie Möller und Pamela Fentzahn, beide Vertriebsmarketing, sowie Julia Dingler, Eventmarketing.

Ein Neukunde der von Ursula Schneider geleiteten Agentur ist 'auto motor sport'