BBDO Düsseldorf: Patrick Hammer und Cornelius Kölblin werden Beratungs-GF, Bittermann und Hollander gehen



v.l.n.r.: Kristoffer Heilemann (GF Kreation), Daniel Haschtmann (ECD), Patrick Hammer (GF Beratung), Patrick Holtkamp (GF Digital), Cornelius Kölblin (GF Beratung) und Tobias Feige (ECD) (Foto: BBDO)

Patrick Hammer, 35, und Cornelius Kölblin, 36, werden BBDO Düsseldorf ab dem 1. April als Geschäftsführer leiten, gemeinsam mit den bisherigen Geschäftsführern Kristoffer Heilemann (Kreation) und Patrick Holtkamp (Digital). Zugleich rücken die beiden Kreativen Tobias Feige, 38, und Daniel Haschtmann, 38, in die Geschäftsleitung der Agentur auf.

Ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt verlassen Dirk Bittermann, bislang CEO von BBDO Düsseldorf, und Ton Hollander, Chief Creative Officer bei BBDO Düsseldorf, die Omnicom-Agentur . Beide wollen sich unabhängig voneinander neuen Aufgaben widmen. Unter der Leitung von Bittermann konnte sich die Agentur "wirtschaftich erfolgreich entwickeln, zahlreiche bedeutende Kundenmandate gewinnen und zudem viele Kreativ-Awards holen", so BBDO. Die gut 100-köpfige Einheit am Rhein gewann unter Bittermann u.a. Douglas, Manufactum, Generali, Blau und Metro. Hollander wurde für seine kreativen Arbeiten vielfach national und international ausgezeichnet. Bereits Ende Februar ist Beratungsgeschäftsführer Holger Bengel bei BBDO Düsseldorf ausgeschieden, "auf eigenen Wunsch und im allerbesten Einvernehmen".

Verbunden mit dem neuen Düsseldorf-Führungsteam wird die BBDO-Dependance Hamburg als Kreativhub eng mit BBDO Düsseldorf verzahnt. Damit verfügt die Kernmarke BBDO an diesen zwei wichtigen deutschen Werbestandorten über eine schlagkräftige Einheit, die sämtliche Anforderungen an moderne Markenkommunikation abdeckt, so BBDO. Bei BBDO Hamburg arbeiten rund 20 Leute, betreut wird smart und Mercedes-Literatur.

Patrick Hammer ist seit Januar 2018 bei BBDO in Hamburg als Standortleiter tätig (hier mehr). Cornelius Kölblin hat in den zurückliegenden vier Jahren als Leiter Neugeschäft und Unternehmensstrategie übergreifend für das BBDO Group Germany-Netzwerk gearbeitet. Der Betriebswirt war zuvor acht Jahre auf Kundenseite für BMW tätig, zuletzt als Head of Brand and Communication Management für die Elektromobilitätsmarke BMW i.

Tobias Feige ist im November 2017 als Executive Creative Director (ECD) zu BBDO Düsseldorf gekommen und arbeitet dort für Kunden wie Postbank und Blau. Zu seinen Agenturstationen zählten unter anderem Lukas Lindemann Rosinski, DDB Berlin, Jung von Matt sowie BBDO Berlin. Der vielfach ausgezeichnete Top-Kreative hat Kunden wie Mercedes-Benz Vans global, smart, Volkswagen International und Vodafone betreut.

Daniel Haschtmann arbeitet seit 2011 bei BBDO, zunächst als Creative Director bei BBDO Berlin, seit Mai 2017 als ECD bei BBDO Düsseldorf. Seine Karriere startete er bei Jung von Matt, in seiner Laufbahn arbeitete er unter anderem für Kunden wie BMW, smart, Sparkasse, Deutsche Post, LBS, Postbank und Blau.