%%%NRW.Bank engagiert Scholz & Friends%%%

Der Standort Düsseldorf der Commarco-Tochter Scholz & Friends WPP ) gewinnt den Pitch um den Kommunikations-Etat der NRW.Bank mit Sitz in Düsseldorf und Münster. Die Agentur konnte sich in einer öffentlichen Ausschreibung gegen drei Mitbewerber durchsetzen. Das Düsseldorfer S&F-Team betreut bereits die Deka Bank mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Auch Scholz & Friends Berlin hat seit dem Jahr 2015 ein Finanzinstitut auf der Kundenliste: Das Hauptstadt-Office kümmert sich um den Kommunikations-Etat der Landesbank Baden-Württemberg ( LBBW ).Die NRW.Bank unterstützt als Förderbank für Nordrhein-Westfalen das Land bei seinen struktur- und wirtschaftspolitischen Aufgaben. Sie agiert dabei im öffentlichen Auftrag, wettbewerbsneutral und setzt das gesamte Spektrum kreditwirtschaftlicher Förderprodukte ein – vom klassischen Kredit bis zur Beratung.Mehr zum Etat-Volumen und weitere Hintergrund-Informationen finden Sie in der aktuellen Ausgabe von new business