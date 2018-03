%%%Shanghai.Berlin entwickelt neue Emoji-Kommunikation für l'tur %%%



Die neue Emoji-Kampagne von l'tur aus dem Hause Shanghai.Berlin (Foto: l'tur)

Die Berliner Agentur Shanghai.Berlin hat diese Woche eine neue Kampagne für den Last Minute-Reiseveranstalter l'tur gelauncht, für den auch eine neue Kommunikationsstrategie erarbeitet wurde. Darauf aufbauend wurden die Kampagnen-Elemente in den unterschiedlichen Kommunikationskanälen neu definiert und gestaltet. Der Fokus liegt dabei auf Emojis als narrative Elemente und Hauptakteure. Die Kampagne soll bis Mai 2018 laufen und neben OOH auch über Bewegtbild, Display-Banner, Performance-Marketing und Social Media ausgespielt werden. Als weiteres neuartiges Element werden sogenannte Micromoments eingesetzt, um die Kunden an bestimmten Touchpoints außerhalb der Mainstream-Medien erreichen zu können. Für die Kampagne wurde zudem mit 'Dein Dealomat' eine eigene Landingpage erstellt, auf der Reisen konfiguriert werden können.

Bei l'tur zeichnet Friederike Aulhorn als Bereichsleiterin Digital Commerce & Marketing (CDO)

mit ihren Teams verantwortlich. Bei Shanghai.Berlin betreut Michael Moser (Managing Partner), gemeinsam mit Dana Kreidt (Executive Creative Director) und Sarah Bjerkhof (Client Service Director) und ihrer Crew die Maßnahmen. Moser sagt dazu: "Unser strategisch innovativer Micromoments-Ansatz, der Daten mit der Kreativität der Emoji-Kampagne auflädt, ist in einem kompetitiven Wettbewerbsumfeld die zeitgemäße Antwort für die starke Tourismus-Marke l’tur."

Shanghai.Berlin hatte im vergangenen Jahr die Position der Lead-Agentur bei l'tur übernommen. Neben dl'tur betreut die Agentur weitere Kunden wie Mercedes-Benz, Panasonic und Schott.