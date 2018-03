%%%david+martin ist neue Ovomaltine-Leitagentur%%%

Die Münchner Kreativagentur david+martin hat in einem mehrstufigen Pitch Ovomaltine gewonnen und ist die neue Leadagentur der Marke der Wander AG für den deutschen Markt. Bisheriger Etathalter von Ovomaltine in Deutschland für den Bereich Social Media war Blood Actvertising aus Hamburg. 'Nicht ganz knusper' – so lautet die in der Marktforschung getestete neue Kampagnenidee für das Produkt Ovomaltine Crunchy Cream.

Raphael Lingg, Brand Manager Export Germany bei der Wander AG, erklärt die Wahl: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit david+martin, die sich dank ihrer kreativen und unkonventionellen Idee in unserem Pitch durchsetzen konnten. Die Marke Ovomaltine steht seit jeher für eine mutige und junge Kreation." Neben der Produktkampagne zur Crunchy Cream übernimmt die Agentur um die Gründer David Stephan und Martin Eggert den Lead für die Marke Ovomaltine in Deutschland für sämtliche Kanäle.

Für die Schweizer Traditionsmarke musste ein kreativer Hebel gefunden werden, mit dem sich die junge und action-affine Zielgruppe identifiziert und der "über das Hashtag #nichtganzknusper selbst zum geflügelten Wort und Hashtag für weiteren verrückten Content wird", so die Agentur. Im Kern der Kampagne steht der gerade angelaufene TV-Spot, welcher gemeinsam mit der Schweizer Produktionsfirma Pool Films unter der Regie von Thomas Dirnhofer gedreht wurde. In dem in Zermatt gedrehten Spot wird eine idyllische Frühstücksszenerie von einem nur in Badehose bekleideten Free-Skiier gecrashed. Für die Rolle konnte man mit Anthony Vuignier einen Profi aus der Schweizer Freeskiing-Szene gewinnen.

Für die Kreation zeichnen Geschäftsführer Kreation, David Stephan, sowie das Art-Team Stephanie Rodriguez, Andrea Böhm und Sacha Pickl verantwortlich. Die Kundenberatung leiten Geschäftsführer Martin Eggert und Sebastian Kollmannsberger (Client Service Director). Die Koordination der Filmproduktion auf Agenturseite hat Sabrina Brandenburger übernommen.