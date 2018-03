%%%Dentsu Aegis kauft ReD8-Agentur-Gruppe in Polen%%%

Die britisch-japanische Agentur-Holding Dentsu Aegis mit globalem Headquarter in London baut ihre Präsenz in Polen entscheidend aus und kauft die bis dato unabhängige Agentur ReD8 Group. Die im Juni 2002 gegründete Agentur-Gruppe hat 2016 mit über 100 Beschäftigten Honorar-Erlöse in Höhe von 64,75 Mio. Zloty (15,34 Mio. Euro) erwirtschaftet und zählt damit zu den größten Independent-Agenturen in Polen. Die ReD8-Gruppe besteht aus vier Einheiten: Red8 Advertising, Red8 Digital, Red8 Events und Unlimited. Zu den Kunden gehören unter anderem: Carlsberg, Axa Direct, Ferrero, Unilever, Bonduelle, Peugeot, Nespresso oder Costa Coffee.

Mit diesem Zukauf setzt Dentsu Aegis die Strategie fort, die Markt-Position in der Region EMEA (Europa, Middle East & Africa) auszubauen.