%%%Serviceplan plant Joint-Venture mit der Digital-Agentur Nayoki%%%

Deutschlands größte inhabergeführte Agentur-Gruppe Serviceplan mit Stammsitz in München setzt ihren nationalen und internationalen Expansions-Kurs weiter fort. Nur zehn Tage nachdem wir exklusiv über den Einstieg bei der New Yorker Agentur Modco Media berichteten, steht bereits Aktion auf der Tagesordnung: Zusammen mit der Münchener Online-Marketing-Agentur Nayoki will Serviceplan ein "Gemeinschaftsunternehmen" gründen. Ein entsprechendes Vorhaben haben die Partner beim Bundeskartellamt angemeldet.

Mit der Entscheidung Nayoki als Joint-Venture-Partner zu gewinnen, stellt Serviceplan-Chef Florian Haller ein weiteres Mal seine Fähigkeit unter Beweis, starke Persönlichkeiten zu überzeugen. Der Nayoki-Gründer André Soulier (am 20. Okt. 1975 in München geboren) zählt zweifelsohne zu den führenden Digital-Köpfen in Deutschland. Ende 2007 verkaufte er seine 2004 geründete Agentur an die Bertelsmann-Tochter arvato und Mitte 2014 kaufte er sich wieder frei, um das Schicksal seines Teams / seiner Agentur wieder selbst zu bestimmen.

Heute bietet Nayoki über sieben Geschäftsbereiche ein breit gefächertes Spektrum an Leistungen rund um das Digital-Business an und betreut Kunden wie Kaspersky Lab, GfK, Deutschland Card, Seidensticker oder die Ader Modemärkte. Darüber hinaus ist Nayoki auch an der Digital-Agentur addfame.de beteiligt, die im Bereich Influencer-Marketing aktiv ist.