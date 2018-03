%%%Jetzt offiziell: Mediaplus und Total Media starten Joint Venture%%%



v.l.: Thomas Laranjo (Managing Director Total Media Ltd), Florian Haller (Hauptgeschäftsführer Serviceplan Gruppe), Guy Sellers (CEO Total Media Gruppe), Andrea Malgara (Geschäftsführer Mediaplus Gruppe); (Foto: Serviceplan)

Mediaplus und die britische Total Media Gruppe (TMG), London, verkünden jetzt ihr Joint Venture Total Mediaplus. Bereits zum Jahreswechsel war ein Antrag dazu bei den Kartellbehörden eingegangen (hier mehr). Mit der Gründung des Joint Ventures richten die beiden Partner in London und München, dem Hauptsitz von Mediaplus und deren Mutter Serviceplan Gruppe, neue Agenturen unter dem Label Total Mediaplus ein. TMG, Mediaspezialist auf Grundlage menschlichen Verhaltens, verzeichnet verglichen mit dem Vorjahr ein internationales Verkaufswachstum von 34 Prozent, und immer mehr Kunden verwenden den Hauptsitz in London als zentralen Ausgangspunkt für die Planung und Aktivierung ihrer Mediakampagnen in Europa, informiert eine Pressemitteilung. Zudem herrscht im Zusammenhang mit dem Brexit "nach wie vor eine gewisse Marktunsicherheit".

Total Mediaplus biete Mediaplanungs- und Aktivierungsdienstleistungen an, einschließlich der Erarbeitung von Mediastrategien, die menschliches Verhalten zugrunde legen, Above-the-Line-Werbemaßnahmen sowie die Entwicklung und Umsetzung digitaler Strategien unter Einbindung des vollständigen Channel-Mix. Die Kampagnenarbeit mit den Kunden von TMG, darunter Lenovo und Moto sowie die FMCG-Marke Rustlers, hat bereits begonnen.

Guy Sellers, CEO der Total Media Gruppe, erklärt: "Unser gemeinsames Joint Venture sorgt dafür, dass sich unsere Sichtbarkeit im gesamten EMEA-Bereich vergrößert. Wir erhalten dadurch unmittelbaren Zugang zum internationalen Netzwerk der Mediaplus-Geschäftsstellen in ganz Europa. Zudem können wir von den Mediaplus-Länderexperten, deren Fachkenntnissen über lokale Märkte sowie deren gefestigten Beziehungen zu Vermarktern profitieren. Dadurch verbessern wir unser Know-how, unseren Kunden in ganz Europa verlässliche, hochspezialisierte Kampagnen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene anzubieten.“

Florian Haller, Hauptgeschäftsführer der Serviceplan Gruppe, erklärt: "Dieses Joint Venture bringt geschäftliche Vorteile für beide beteiligten Agenturen mit sich. Für Mediaplus und seine Kunden bedeutet es einen besseren Zugang zum wichtigen Markt im Vereinigten Königreich sowie zum länderspezifischen Wissen und zu den Fachkenntnissen der Experten von Total Media im Bereich Verhaltensplanung.“

TMG wurde 1982 gegründet, beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und umfasst Total Media Limited mit Sitz in London, Total Media Connect mit Sitz in Solihull, Running Total mit Sitz in Manchester und Total Media Labs, einem Technologie- und Innovationszentrum mit Sitz in Estland. Zu den Kunden gehören Lenovo, Moto, Epson, Fred Olsen Cruise Lines, Investec, Rustlers, Carabao und Carmignac.