%%%Leo Burnett startet neue TV-Kampagne für Strato%%%

Unter dem Motto '#keinerocketscience' läuft am heutigen 19. März eine neue TV-Kampagne für das Berliner Webhosting-Unternehmen Strato an. Konzipiert wurde sie von der Kommunikationsagentur Leo Burnett, Frankfurt. Die 25-Sekünder, die zusammen mit Tony Petersen Film unter der Regie von Curis Wehrfritz produziert wurden, sollen auf allen reichweitenstarken Sendern laufen sowie online auf Youtube. Auch in den Niederlanden soll die Kampagne in großen TV-Sendern ausgespielt werden. Dort hat Strato seinen zweitgrößten Kundenstamm. Die internationale Mediaplanung verantwortet Stratos Inhouse-Agentur A1 in Zusammenarbeit mit OMD.



Die Kampagne soll Unternehmen jeder Größe ermutigen, sich digital zu präsentieren. "Ob Domain, Website oder Webshop, E-Mail-Adressen oder ein Online-Laufwerk: Kleine und mittlere Unternehmen erhalten bei Strato alles, was sie für ihr Online-Business brauchen", sagt Dr. Christian Böing, Vorstandsvorsitzender der Strato AG, und ergänzt: "Das alles können sich auch Anfänger schnell und einfach einrichten – keine Rocket Science eben."



Die Kampagne folgt auf die 2016 gestartete Kundeninitiative #faireinfacht. Strato hostet vier Millionen Domains und betreibt zwei TÜV-zertifizierte Hochleistungs-Rechenzentren in Deutschland.