%%%GWA Frühjahrsmonitor: Fachkräftemangel als Wachstumsbremse?%%%

Zwei von drei Agenturen aus dem GWA mussten im letzten Jahr mehr für Personal ausgeben - das ist ein weiteres Ergebnis des GWA Frühjahrsmonitor 2018 (die Übersicht: hier). Das liegt zum einen am gestiegenen Headcount: Jedes zweite befragte Unternehmen gab an, 2017 mehr Festangestellte beschäftigt zu haben als in 2016. Jedes vierte hat zudem auch mehr Freelancer engagiert.

Dass die GWA-Agenturen 2017 im Schnitt nur leicht steigende Umsätze bilanzieren konnten, läge, so der Verband bei der Vorstellung der Studienergebnisse, auch am akuten Personalmangel der Branche. Teilweise müssten Agenturen Aufträge ablehnen, weil das entsprechende Personal fehle. Inzwischen verfügt jedes zweite Mitgliedsunternehmen über ein Budget zur Gewinnung neuer Mitarbeiter. Die Höhe variiert in Abhängigkeit von der Umsatzgröße - in der Klasse bis 5 Mio. Euro Umsatz sind e im Schnitt 45.000 Euro, bei Agenturen in der Umsatzklasse über 15 Mio Euro stehen im Schnitt ab 105.000 Euro für Employer Branding bzw. Recruiting zur Verfügung.

Diversity-Programme nur vereinzelt

Ein Schwerpunkt der diesjährigen Umfrage war das Thema Diversity. Bereits ein Viertel der Agenturen gab an, auch im Ausland neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Dezidierte Diversity Programme zur Förderung der Vielfalt bzw. von Minderheiten werden jedoch nur in wenigen Agenturen durchgeführt (17 Prozent). Im Fokus stehen dabei Geschlecht und Herkunft.