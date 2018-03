%%%GGH MullenLowe holt CRM-Etat der Deutschen Bahn%%%

Es läuft: Nach dem Lead-Gewinn bei Rossmann (siehe nb-Meldung) meldet GGH MullenLowe-Chef Benedikt Holtappels nun das nächste Neugeschäft. In einer europaweiten Ausschreibung der DB Vertrieb GmbH sicherten sich die Hamburger Agentur Kreativen den Auftrag, die CRM-Strategie weiterzuentwickeln und CRM-Kampagnen mit Fokus auf digitale Kunden-Touchpoints zu konzipieren und umzusetzen. Das erste gemeinsame Projekt ist eine Geburtstagskampagne für Bestandskunden, bei der Geburtstagskindern per Newsletter gratuliert wird. Der Empfänger wird auf eine Zeitreise mit informativen und inspirierenden Zwischenstopps bis zu seinem Geburtsjahr eingeladen. Durch gezielte Segmentierung erhält er einen individuellen Gruß mit liebevoll gestalteten Elementen im Look seines Geburtsjahrzehnts.

"Wir haben in den letzten Jahren im Bereich E-CRM eine große Expertise aufgebaut u.a. durch unsere langjährige Zusammenarbeit mit IKEA in diesem Bereich. Uns freut es umso mehr, dass wir dieses Know-how jetzt auch für die DB Vertrieb GmbH einsetzen können, um dabei zu helfen, ihr Geschäft weiter auszubauen", kommentiert Holtappels den Etatgewinn.