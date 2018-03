%%%Bestätigt: Serviceplan startet Nayoki Mediaplus%%%

Wie 'new business' online bereits am Wochenende berichtete, bereitet die Serviceplan Gruppe, München, eine Gemeinschaftsfirma mit der ortsansässigen Agentur Nayoki vor. Jetzt verkündet Serviceplan offiziell, dass im kommenden Juli das neue Media-Joint Venture von Nayoki und der Serviceplan-Tochter Mediaplus 'Nayoki Mediaplus' startet. André Soulier, CEO Nayoki, und Oliver Hey, Geschäftsführer Mediaplus, werden gemeinsam in den Räumen von Nayoki eine neue Mediaagentur gründen. Sie soll die digitale Kompetenz von Nayoki, einer Agentur für digitales Business, mit der Mediaexpertise der Mediaplus Gruppe vereinen.

André Soulier, CEO Nayoki: "Wir arbeiten mit Mediaplus bereits seit einigen Jahren erfolgreich bei gemeinsamen Kunden zusammen. Mediaplus vertritt in sämtlichen Punkten unsere unabhängigen sowie flexiblen Standpunkte in der Agenturwelt." Oliver Hey, Geschäftsführer Mediaplus, ergänzt: "Nayoki und Mediaplus haben einen sehr ähnlichen Spirit – beide Agenturen sind netzwerkunabhängig, unternehmerisch und wachstumsstark. Wir werden unsere klassischen und digitalen Innovationskompetenzen verbinden, um damit zunächst Kunden der Nayoki-Gruppe integrierte, wirksame Medialösungen über alle Kanäle hinweg anzubieten. Eine konsequente Performanceorientierung wird uns dabei Profilierung geben: Kundenspezifische KPS-Systeme, der Einsatz innovativer Trackingmethoden, eine Performanceorientierung auch im Einkauf, der innovative und performante Einsatz von Influencer-Media und eine stark am Erfolg zu bemessende Agenturhonorierung werden die Ausrichtung der gemeinsamen Agentur bestimmen.“

Nayokis Angebot reicht nach eigenen Angaben von Performance über Data, Consulting und Technology bis hin zu Media, PR & Sportsmanagement sowie Influencer Marketing. Die Agentur wurde 2004 von André Soulier gegründet und entwickelte sich speziell in den Bereichen E-Mail Marketing und Adress- und Leadgenerierung. Zwischen 2008 und 2014 gehörte die Agentur zu Arvato Bertelsmann. Seit Juli 2014 ist Nayoki wieder eigenständig.

Gerade erst hat Mediaplus mit der britischen Agentur Total Media das Joint Venture Total Mediaplus gestartet