%%%Profashional launcht interaktives Video für Catrice%%%



Im Video können User selbst die Handlung bestimmen (Foto: Catrice / cosnova)

Die Berliner Kreativ-Agentur Profashional hat für die Beauty-Marke Catrice aus dem Hause der cosnova Beauty GmbH, Sulzbach (Taunus), ein besonderes Format entwickelt: Am heutigen 20. März ist auf der Website ein interaktives Video live gegangen, bei dem die User über ein Interaktions-Modul bestimmen können, wie die Handlung des Films verläuft. Ein Model landet je nach Anweisung der User in verschiedenen Welten und trifft auf Anspielungen aus bekannten Filmen. Dafür wurden 16 unterschiedliche Story-Routen mit unterschiedlichem Verlauf kreiert, wie beispielsweise eine Zeitreise in die 80er Jahre oder einen Zwischenstopp in einer anderen Galaxie.



Meike Ipsen, Head of Communication Catrice sagt: "Als erste deutsche Beauty Brand mit interaktivem Videoerlebnis wollen wir vor allem eins: unterhalten. Gleichzeitig sehen wir hier die Zukunft des Content Marketings, weil direkt zwei wesentliche Ziele, Brand Awareness und Engagement, erreicht werden."

Catrice präsentiert nicht zum ersten Mal innovative, digitale Formate:Bereits im November 2017 launchte die Marke ein Augmented Reality Feature am PoS, das die Kunden interaktiv nutzen konnten.



Mehr über die Agentur und Profashional und die Marke Catrice lesen Sie in der aktuellen Print-Ausgabe 'new business' 12/2018 (Bestellung hier).