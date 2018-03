%%%Goldmedia: Umsatz im Influencer Marketing wächst bis 2020 auf 800 Mio. Euro %%%



Marktstudie zum Influencer Marketing von Goldmedia (Foto: Goldmedia)

Influencer erzielten im Jahr 2017 Nettoerlöse in Höhe von rund 560 Millionen Euro – das zeigt die aktuelle Marktstudie 'Influencer Marketing in the DACH Region: Market Structure, Size and Future Outlook' der Berliner Beratungs- und Forschungsgruppe Goldmedia, die Marktzahlen und Prognosen bis 2020 veröffentlicht. Die Erlösquellen umfassen dabei sowohl monetäre als auch nicht-monetäre Einnahmeformen. Für die Studie wurden Meinungsmacher einbezogen, die mehr als 10.000 Follower haben – in der DACH-Region etwa 30.000. Sollte sich die Professionalisierung der Branche fortsetzen, sagt Goldmedia bis 2020 ein Wachstum des Marktvolumens um jährlich 20 Prozent auf über 800 Millionen Euro voraus. Damit würde Influencer Marketing auf knapp ein Sechstel der TV-Werbeumsätze (Netto) steigen.



