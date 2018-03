%%%Etatgewinn: Vaterblut baut Echo-Engagement aus%%%

Aller guten Dinge sind drei: Seit 2015 konzipiert und realisiert die Berliner Agentur Vaterblut die Echo Jazz- und die Echo Klassik-Verleihung - in diesem Jahr kommt als dritte und reichweitenstärkste Veranstaltung das "Gipfeltreffen der Musikindustrie", die Echo-Verleihung am 12. April in Berlin, hinzu. Das Mandat sicherte sich die "Agentur für prägende Kommunikation" Ende 2017 in einem Pitch. Neben der Konzeption und Produktion des Off-Air-Bereichs wird Vaterblut mit der Entwicklung einer ganzheitlichen Kommunikationsstrategie den Auftritt der gesamten Echo-Markenfamilie stärken.



"Vaterblut hat beim Pitch überzeugt und gezeigt, dass sie in der Lage sind, Projekte dieser Größenordnung aus unterschiedlichsten Blickwinkeln heraus zu betrachten, zu verstehen und interdisziplinär weiterzuentwickeln", begründet Echo-Geschäftsführerin Rebecka Heinz die Agenturwahl. "Da gibt es eine deutsche Eiche, an der sich saisonal Säue und coole Arschlöcher mit Begeisterung reiben. Danke dafür! Denn genau deshalb haben wir die wunderbare Möglichkeit, einen wirklich bedeutsamen Beitrag zur Stärkung und zum Ausbau dieser großen Marke zu leisten. Und das mit allen kommunikativen Mitteln", verspricht Vaterblut-Geschäftsführer und Kreativstratege Yves Krämer, und kündigt an: "Einen ersten Vorgeschmack auf die allumfängliche Echo-Weiterentwicklung gibt schon mal das neue Public Viewing Deluxe für über tausend zusätzliche Fans mit Blitzlichtgewitter, Pre- & Afterparty, Stars zum Anfassen und einem exklusiven Privatkonzert. Toll, oder?"

Die 2015 aus der Bplus-Gruppe hervorgegangene Agentur Vaterblut hat u.a. auch die Verleihung des Deutschen Parfumpreises 'Duftstars', den Deutschen Hörfunkpreis und die Kommunikation der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) organisiert. Auf der Kundeliste stehen daneben Namen wie Grundig, Franke, Spitzke SE und der Markenverband.