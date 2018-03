%%%antoni garage launcht WM-Kampagne 'Best Never Rest' für Mercedes-Benz%%%

Die Berliner Agentur antoni garage stimmt mit der Kampagne 'Best Never Rest' für die Suttgarter Automarke Mercedes-Benz auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ein. Die Lead-Agentur von Mercedes-Benz und Tochter-Agentur von antoni betreut die Kreation und wird bei der Social-Media-Adaption von Jung von Matt/Sports unterstützt. Die Bewegtbild-Formate produzierte Saltwater Films. Für Mercedes-Benz ist es die letzte WM als offizieller Sponsor des Deutschen Fußball Bundes.



Die Maßnahmen laufen zuerst in den sozialen Netzwerken und ab 23. März auch in der Stadionkommunikation (Banden, Cam Carpets, Mittelkreisauflagen) an: Beim Testspiel Deutschland gegen Spanien werden die Spieler erstmals in Jacken auflaufen, die mit dem Kampagnen-Motto gebrandet sind. Auch Mannschaftsbus und Team-Fahrzeuge werden ab diesem Zeitpunkt mit dem Kampagnen-Claim ausgestattet sein. Ab Mai wird die Kommunikation bis zum Finale der WM mit TV Spots, OoH-Werbung sowie PoS-Aktionen intensiviert, wobei Fahrzeuge und Spieler die Motive dominieren.



Bundestrainer Joachim Löw sagt: "Das Kampagnen-Motto trifft den Nagel auf den Kopf. Denn genau aus diesem Holz sind Champions geschnitzt: Sie geben sich nicht mit dem zufrieden, was war, sondern gieren nach dem nächsten Erfolg. Diesen Kampfgeist und unbedingten Siegeswillen brauchen wir in Russland, um uns gegen so starke, hungrige Gegner wie Spanien und Brasilien durchzusetzen."