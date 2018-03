%%%VIM Group unterstützt globalen Roll-out des neuen Merck-Auftritts %%%



Neben den Gebäudebeschilderungen mit der aufwändigste Teil des Re-Brandings: die Flottenbeschriftung (Bild: VIM Group)

Pünktlich zum 350-jährigen Bestehen, das der Wissenschafts- und Technologiekonzern 2018 feiert, schließt Merck seinen 2014 gestarteten Re-Branding-Prozess ab. Gelegenheit auch für die VIM Group, die den gesamten Prozess unterstützte, Bilanz zu ziehen: "Pünktlich zum 350. Geburtstag von Merck werden wir mehr als 1.200 einzelne Beschilderungselemente an über 100 Standorten in mehr als 40 Ländern installiert haben“, berichtet John Bache, Geschäftsführer VIM Group Deutschland. „Im Rahmen dieses Projekts hatten wir einmal mehr die Möglichkeit, unseren gesamten Erfahrungsschatz in Sachen Rebranding auszuspielen."

Für VIM Group sind 70 Brand Experten an sechs Standorten in den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien und den USA tätig. Das 1991 gegründete Unternehmen hat bereits mehr als 1.400 Projekte für Kunden wie Airbus, BMW, die Deutsche Telekom, Ikea, Skoda, TUI und Voith realisiert.