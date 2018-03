%%%Neugeschäft: Strichpunkt poliert Bucherer auf %%%

Der Schweizer Juwelen- und Uhrenhändler Bucherer hat Strichpunkt mit einer Weiterentwicklung seines Markenauftritts beauftragt. Im Mittelpunkt steht die Digitalisierung der Marke, die auf die Multikanalstrategie des Retailers einzahlen soll. Erste Ergebnisse werden im Herbst 2018 erwartet.

"Das visuelle und strategische Konzept von Strichpunkt hat uns überzeugt, da es die Marke Bucherer aus digitaler Perspektive beleuchtet und den Fokus auf ein zukunftsfähiges Branding legt, das auf allen Touchpoints funktioniert", sagt Jörg Baumann, Direktor Marketing und Business Development der Bucherer AG. Das 1988 gegründete Unternehmen wird heute in dritter Generation geführt und ist an 33 Standorten Europas vertreten. Ende Januar 2018 hat Bucherer die Übernahme des größten US-amerikanischen Uhrenhändlers Tourneau kommuniziert. Damit erweitert die Bucherer Gruppe ihre Distribution um 28 Verkaufsstellen und e-Commerce in den Vereinigten Staaten.



Die inhabergeführte Agentur für visuelle Kommunikation beschäftigt am Hauptsitz Stuttgart und in der Berliner Dependance über 130 Mitarbeiter. Geschäftsführer sind Kirsten Dietz, Jochen Rädeker und Philipp Brune. Auf der Kundenliste von Strichpunkt stehen Unternehmen wie adidas, Audi, Porsche, Vorwerk sowie asiatische Marken wie Deli.