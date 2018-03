%%%Bei battery steht Neugeschäft ins Haus%%%

Der niedersächsische Massivhausanbieter Viebrockhaus hat eine neue Leadagentur: Nach einem Screening entschied sich das Familienunternehmen für die inhabergeführte Hamburger Agentur battery. Das Kreativteam der 2014 von Carl-Christian Berge und Andreas Ottensmeier gegründeten Agentur wird alle Facetten der Marketingkommunikation betreuen.

Den Auftakt bildet eine breit angelegte Kampagne zum Thema Energieeffizienz - einer Kernkompetenz des Kunden: Unter dem Motto 'Energiekostenlos glücklich' starten deutschlandweit Out-of-Home-Aktivitäten (Plakate, Sonderflächen etc.). Anzeigen in Fach- und Publikumstiteln, Funkspots sowie Online-Maßnahmen einschließlich Social Media-Aktivitäten werden parallel platziert. Die Motive inszenieren junge Bauherren, die sich ausgelassen via Selfie vor ihren neuen Viebrockhaus-Eigenheimen porträtieren. "Mit battery wollen wir unsere Kommunikationsstrategie und unsere Kampagnenaktivitäten neu ausrichten. Die 'Energiekostenlos glücklich'-Kampagne ist der Auftakt dazu", sagt Holger Scherf, Marketingleiter bei Viebrockhaus. Bundesweit wurden seit der Unternehmensgründung in den Fünfzigerjahren über 31.000 "Viehbrockhäuser" errichtet.



battery konnte dieses Jahr schon einige neue Aufträge unter Dach und Fach bringen - u.a. beim Windkraftanlagen-Anbieter Senvion (siehe nb-Meldung). Weitere Kunden der Agentur sind u.a. BMW, Mini, Continental, Senvion und

Olympus.