%%%Influencer-Plattform indaHash eröffnet neue Standorte in Düsseldorf und Hamburg%%%

Die polnische Technologie-Plattform indaHash baut ihre Präsenz und das Team in Deutschland aus. Neben dem bereits bestehenden Büro in Berlin wurde im Februar eine neue Dependance im Düsseldorfer Medienhafen eröffnet. Im Mai soll ein weiteres Büro in Hamburg folgen. Im Warschauer Headquarter sind bislang 120 Mitarbeiter beschäftigt, global kommt das Unternehmen auf über 150. Das Team soll hierzulande über alle Standorte bis Jahresende auf 20 Mitarbeiter wachsen.

Der auf Influencer Marketing spezialisierte Dienstleister bietet via App Zugriff auf weltweit eine halbe Million digitaler Meinungsbildner. In der DACH-Region sind knapp 90.000 User mit einer Follower-Reichweite von einer halben Million. Weltweit zählt die Plattform 570.000 Influencer aus 75 Ländern. Zu den Kunden gehören neben Unternehmen wie Audible, Mondelez, Zott, Henkel, Wilkinson, Ford, Bahlsen und Nestle auch Agenturen wie Group M, MEC, Wavemaker, Dentsu, Storylab, FischerAppelt und Plan.Net.

"DACH ist einer der zentralen Märkte in unserer globalen Strategie", sagt Barbara Soltysinska, gemeinsam mit ihrem Partner Wlas Chorowiec CEO und Co-Founder von indaHash. "Wir sind auf den wichtigsten Märkten präsent und werden unsere Positionierung ausbauen." Sie sieht indaHash gut aufgestellt für den Markt, der Expertenschätzungen zufolge weltweit bis 2020 auf ein Umsatzvolumen von bis zu 10 Milliarden US-Dollar wachsen soll.

Die neuen Büros werden von Marina S. Kellner als Business Development Director DACH geleitet. Kellner stieg 2016 als Senior New Business Manager bei indaHash ein. Zuvor arbeitete sie als SEA International Manager bei der adviqo AG in Berlin sowie als Account Managerin bei ReachLocal Europe.

Zur Expansion von indaHash sagt Kellner: "Der deutschsprachige Markt wächst gerade rasant. Mit den neuen Büros wollen wir an den wichtigsten Kunden-Standorten präsent sein, um durch räumliche Nähe besten Kundenservice und optimale Beratung sicherzustellen. Von hier aus betreuen wir Kunden wie Puma, Zott, Sony, Audible, Catrice-L.O.V. und andere. Wie Marken und Konsumenten interagieren, ändert sich gerade fundamental. Gerade Micro Influencer-Marketing spielt dabei eine entscheidende Rolle – und ich freue mich darauf, diesen Markt mitentwickeln zu dürfen."