Kellogg, Leo Burnett und Digitas tischen neues Sortiment W. K. Kellogg auf

Der US-amerikanische Cerealien-Hersteller Kellogg mit hiesigem Sitz in Hamburg erweitert sein Sortiment mit der neuen Brand W. K. Kellogg um Cerealien und Knuspermüsli-Varianten. Die neue Range gibt es in den drei Kategorien 'Bio', 'Ohne Zuckerzusatz' und 'Superfood'. Neben der neuen Brand nimmt Kellogg zudem Reduzierungen im Bestandsortiment hinsichtlich Zucker- und Salzgehalt der Produkte vor.



Begleitet wird dies von der Kampagne 'My better start', die die Agenturen Leo Burnett und Digitas gestalteten. Teil der Maßnahmen sind Öffentlichkeitsaktionen sowie eine Influencer-Kampagne rund um Kampagnengesicht Janina Uhse. Die Schauspielerin (u.a. 'GZSZ') hat einen eigenen erfolgreichen Food-Kanal ('Janina and Food') mit Bezug zu bewusster Ernährung, Spaß und Freude am Essen sowie einer ausgewogenen Lebensweise. Für die Sommermonate sind zudem eine Kooperation mit dem Start-up 'Foodboom' und eine TV-Kampagne angekündigt. Für die Influencer-Maßnahmen zeichnet Story Lab verantwortlich. Um die Schaltung der Maßnahmen kümmert sich Carat. PoS-Aktionen stammen aus der Feder von Future 4. Faktor 3 betreut den PR-Bereich.



"Mit der neuen Marke W. K. Kellogg ist es uns gelungen, eine Range zu entwickeln, die den aktuellen Bedürfnissen der Verbraucher entspricht und dabei ein volles Geschmackserlebnis bietet", so Markus Wöltering, Geschäftsführer Vertrieb Deutschland bei Kellogg. Mit dem Namen der neuen Brand referiert auf den Firmengründer Will Keith Kellogg. Das 1906 in Battle Creek (US Staat Michigan) von Kellogg gegründete Unternehmen hat sich nach eigenen Angaben dem Wandel verpflichtet. Alle bisher absolvierten Schritte sind Teil einer langfristigen, ganzheitlichen Unternehmensstrategie, die vorgibt, jede Marke des Portfolios kontinuierlich zu verbessern. Der Hersteller von Cerealien ist heute mit insgesamt 1.600 Produkten, die in 21 Ländern produziert und in mehr als 180 Ländern vermarktet werden, am Markt aktiv.



Neben der W. K. Kellogg-Range reduziert Kellogg im Rahmen der 'My better start'-Initiative bis zum Ende dieses Jahres bei der bei Kindern besonders beliebten Cerealien-Sorte 'Choco Krispies' den Zuckeranteil um 43 Prozent – ohne Zugabe künstlicher Süßstoffe. Seit Jahren schon verringert Kellogg auch den Salzanteil seiner Produkte kontinuierlich: in Deutschland seit 1999 um insgesamt 50 Prozent. "Wir sind stolz darauf, mit der W. K. Kellogg Range ein neues Sortiment in die Regale zu bringen, das die hohen Anforderungen der Verbraucher erfüllt. Im Sinne unseres Gründers sehen wir uns aber auch der stetigen Verbesserung unseres gesamten Sortiments verpflichtet. Dies ist ein fortlaufender Prozess, der sich zuletzt stark auf die Reduzierung des Zucker- und Salzgehalts in unseren Produkten fokussiert hat", so Wöltering. Im Zuge der bereits erfolgten Rezepturanpassungen hat Kellogg die weitere Marschroute für 2018 festgelegt: Im Laufe des Jahres prüft Kellogg im gesamten Sortiment die Rezepturen. Ab 2019 sollen dann weitere Sorten mit verbesserter Rezeptur in die Regale kommen.