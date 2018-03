%%%Das sind die Top 10 digitalen FMCG-Marken aus Deutschland%%%

Das US-amerikanische Bewertungsunternehmen L2 hat die besten zehn deutschen FMCG-Marken anhand ihrer digitalen Performance identifiziert: Mit einem Wert von 157 Punkten führt Nivea als einziger sogenannter Digital Genius die Rangliste an und verbessert sich damit um drei Plätze im Vergleich zum Vorjahr. Ebenfalls auf dem Siegertreppchen sind Pampers auf Rang zwei und L'Oréal Paris auf Rang drei zu finden. Weitere Top 10-Platzierte sind Philips (4), Oral B (5), Garnier (6), O.B. (6), Gillette (8), Braun (9) und Dove (10). Insgesamt sind 74 Brands in der Bestenliste vertreten.

L2 vergibt im Rahmen der jährlichen Digital-Studie in den Bereichen 'Website und E-Commerce', 'Digitales Marketing', 'Soziale Medien' und 'Mobile' Punkte, die in fünf Abstufungen klassifiziert werden. Marken, die über dem Wert von 140 liegen sind für L2 sogenannte digitale Genies, die ihre Konsumenten über eine Vielzahl von Endgeräten und über verschiedene Kanäle erreichen. Danach folgen in Abstufungen die Titel Gifted (110 bis 139 Punkte), Average (90 bis 109 Punkte), Challenged (70 bis 89 Punkte) und Feeble (unter 70 Punkten).

Das sind die Top 10 auf einen Blick: