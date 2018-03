%%%La Roche-Posay und Scholz & Volkmer inszenieren wahre Schönheit im Social Web%%%



La Roche-Posay verschenkt Online Komplimente für wahre Schönheit (Foto: Scholz & Volkmer)

Der französische Kosmetikhersteller L'Oréal will mit seiner Marke La Roche-Posay und der '#fühldichgut'-Kampagne die Sicht der Menschen auf sich selbst verändern: Gegen den Trend immer nur geschönten Fotos nachzueifern und im Social Web für andere, fremde Menschen perfekt sein zu wollen, soll dazu angeregt werden, sich aus dem Blickwinkel der liebsten Mitmenschen zu sehen.



Herzstück der deutschlandweiten Kampagne ist ein Experiment, das Scholz & Volkmer für La Roche-Posay konzipiert und gemeinsam mit der Produktionsfirma Anqer aus Frankfurt am Main umgesetzt hat. Das Ergebnis ist ein Kampagnenfilm, der Menschen einander näher bringen soll. Dabei bekamen die Teilnehmer des Experiments, das als Fotoshooting für eine Kampagne getarnt war, zunächst die Aufgabe 'Zeig uns Deine schönste Seite'. Viele der Teilnehmer versuchen diese Vorgabe mit Selfies zu erfüllen. Doch auf die Herangehensweise folgen für die Teilnehmer emotionale Momente, die zu Tränen rühren: Aus dem Off erzählen Freunde und Verwandte von ihrer Beziehung zu den Protagonisten. Die Botschaft hinter der inszenierten Überraschung: Unsere schönsten Seiten erkennen wir nicht auf Selfies, sondern durch die Augen unserer Liebsten.



"Die Stimmen aus dem Off transportieren die Kernbotschaft der Kampagne. Wir missachten damit ganz bewusst die wichtige Regel im Social Web, dass Videos auch ohne Ton funktionieren sollten. Wir zeigen, dass hinzusehen eben oft nicht ausreicht, um Schönheit zu erkennen", sagt Patrycja Kaczmarek, verantwortlich für Concept und Text bei Scholz & Volkmer. "Man muss nicht immer und überall perfekt oder stark sein. Empfindliche Menschen sind feinfühlig, sensibel und haben Antennen für das, was um sie herum geschieht. In einer oberflächlichen und schnelllebigen Zeit ist das etwas ganz Besonderes. Das sollten wir wertschätzen", ergänzt Nele Tautermann, Account Direction bei Scholz & Volkmer.



Online wird die Kampagne durch einen 'Komplimente-Schenker' erweitert. Mit dem Tool wird die Botschaft der Kampagne aufgegriffen und gibt Nutzern im Netz die Chance, wichtigen Menschen zu zeigen, dass sie geliebt werden.