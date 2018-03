%%%J. Walter Thompson launcht Kampagne zur Neupositionierung von Mövenpick Eis%%%



Die Kampagne 'Happy Moments' wird u.a. von TV- und Kino-Spots flankiert (Foto: Mövenpick)

Der Frankfurter Standort der internationalen Werbeagentur J. Walter Thompson (JWT) sorgt mit der neuen Kampagne 'Happy Moments' für eine Verjüngung von Mövenpick Eis. Im Rahmen der Neupositionierung der Marke aus dem Hause Froneri Schöller sollen vor allem Millennials angesprochen werden. Erfolgen soll dies durch ein modernisiertes Sortiment sowie die von JWT konzipierte Kampagne. Die WPP-Tochter ist für die Kreation und Umsetzung sämtlicher Werbemaßnahmen verantwortlich. Weitere involvierte Agenturen sind Brandfactory, Path und Pure Perfection sowie Mirum. Die Kampagne umfasst neben TV- und Kino-Spots auch die Ausspielung von Online-Videos über Social Media, OoH-Maßnahmen wie City Light-Poster und Digital City Light-Poster. Darüber hinaus wurde die Website neu gestaltet, außerdem sollen Digital Banner sowie Adressable TV die Maßnahmen flankieren.



"Das Konzept von J. Walter Thompson hat uns auf ganzer Linie überzeugt. Die Agentur kombiniert für uns in idealer Weise Branchenerfahrung, Kompetenz und Exzellenz in der Umsetzung", sagt Bernhard Knüttel, Marketing Manager Ice Cream bei Froneri Schöller. "Die Kampagne treibt die Verjüngung der Marke Mövenpick mit einer neuen, lockeren Sprache voran und spricht mit ihrer Emotionalität neue Zielgruppen an. Gleichzeitig positioniert sie Mövenpick als das Eis, das zu den alltäglichen Momenten der Menschen passt und sie zu besonderen Momenten werden lässt."



JWT ist seit 1993 für das Unternehmen tätig. Die Agentur hat ihr Headquarter in New York und betreibt mehr als 200 Büros in über 90 Ländern mit nahezu 10.000 Mitarbeitern. In Deutschland ist JWT in Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart mit 125 Mitarbeitern vertreten. Im Kundenportfolio finden sich Marken wie Johnson & Johnson, Mazda, Mercedes-Benz, Microsoft, Nestlé, und Wilkinson.