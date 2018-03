%%%Dentsu plant Einstieg bei Perform Group%%%

Der japanische Werbekonzern Dentsu will bei dem internationalen Medienunternehmen Perform Group einsteigen will. Das hat Dentsu heute bestätigt: “We can confirm that we have responded to the equity investment opportunity in Perform Group Ltd.” Perform mit Zentrale in London hat parallel folgendes Statement herausgegeben: “Perform Group Financing plc is pleased to announce that Perform Group Limited, our ultimate parent company, has signed definitive documents with Dentsu Inc. in respect of a new equity investment in the share capital of Perform Group Limited. The closing of the new equity investment will be subject to certain customary conditions, including receipt of applicable regulatory approvals.”

Die hiesige Perform Media Deutschland GmbH hat ihren Sitz in München und liefert Sportinhalte in Form von Daten, Videos und redaktionellen Inhalten. Zu den Marken gehören der Streamingdienst DAZN sowie Portale wie Spox. Dentsu agiert hierzulande über Dentsu Aegis Network mit Marken wie Carat, Vizeum und Isobar.

Das Beratungsunternehmen Hampleton Partners identifiziert den europäischen Markt als besonders aktiv in puncto Mergers & Acquisitions. Dentsu Aegis Network und Accenture mit insgesamt 53 Übernahmen seien die beiden größten Käufer.

Mehr zum Thema M&A gibt es in unserem neuen Printheft 13/2018 (Bestellung hier).