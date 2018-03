%%%FlixBus und car2go sind bei Googles neuem Marketing-Kanal 'Transactions' an Bord%%%

Google hat auf der Online Marketing Rockstars-Messe ein neues Angebot für den Google Assistant vorgestellt, das ab sofort auf dem deutschen Markt verfügbar ist: Mit 'Transactions on Google' können Unternehmen Dienstleistungen und Produkte über den Sprachassistenten von Google anbieten. Die Nutzer bietet sich so die Möglichkeit, Erledigungen per Sprachsteuerung durchzuführen und neben Einkäufen und Bestellungen auch Reservierungen vorzunehmen. Dieser Aspekt stellt eine Erweiterung der bisherigen Funktionen dar, die beispielsweise die Abfrage von Wetterinformationen oder dem TV-Programm umfassen.



Erste Partner sind das Fernbusunternehmen FlixBus und der Carsharing-Anbieter car2go (Daimler). FlixBus bietet ab dem Launch den Verkauf von Fahrkarten über Google Assistant an. Über den Sprachbefehl "Frag’ FlixBus nach einem Ticket von Hamburg nach Berlin" werden Reiseverbindungen mit dem persönlichen Kalender verglichen, anschließend bekommt der Nutzer eine passende Option vorgeschlagen. Auch für car2go gibt es einen Sprachbefehl, über den Nutzer ein passendes Auto finden und reservieren können. Anschließend werden sie innerhalb der car2go-App zum Fahrzeug navigiert.



'Transactions' ist ein zusätzlicher Kanal, um die Konsumenten zu erreichen. Denn der Google Assistant ist inzwischen laut eigenen Angaben auf mehr als 100 Millionen Geräten wie Smartphones oder Smart Speaker weltweit verfügbar. "Je früher Unternehmen die Möglichkeiten des assistierenden Marketings für sich nutzen, desto eher können sie entsprechendes Know-how aufbauen", erklärt Naomi Makofsky, Global Product Partnerships, Google Assistant.



Ab sofort steht die Transaction-API kostenlos für alle interessierten Unternehmen zur Verfügung. Wie der konkrete Start und die Entwicklung einer eigenen Transaction abläuft, ist im Entwicklerportal für Google Assistant detailliert aufgeführt.