Mediacom verduftet bei Douglas und macht Platz für Carat

Tina Müller gibt bei Douglas ungezügelt Gas. Bekanntlich tauschte sie BBDO gegen Jung von Matt (hier geht es zur neuen JvM-Kampagne). Nun hat es nach der Kreativ-Agentur BBDO auch die Media-Agentur Mediacom erwischt. Douglas mit Zentrale in Düsseldorf bestätigt auf Anfrage von 'new business', dass sich das Unternehmen "auf ein neues Kapitel mit der Agentur Carat aus Düsseldorf" freut. Das Media-Network habe sich im Pitch qualifiziert. "Carat wird uns bei der Platzierung von Kampagnen unterstützen und dabei die optimale Budgetaufwendung für die unterschiedlichen Kanäle zu planen", heißt es weiter von Douglas. Carat gehört zum Dentsu Aegis Network, hat seine hiesige Zentrale in Wiesbaden und wird von CEO Klaus Nadler geführt.

