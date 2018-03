%%%DAK sucht neue Kreativagentur%%%

In der Healthcare-Branche wartet Neugeschäft: Die DAK-Gesundheit , Hamburg, ist auf der Suche nach einer Kreativagentur für alle Aktivitäten im Marketing. Im Moment verantwortet die ebenfalls in der Hansestadt ansässige Werbeagentur BBS die Marketing-Kommunikation der Krankenkasse. Diese gewann den Etat im April 2014. Der gesamte Bereich der Mediaplanung ist wiederum seit zehn Jahren in der Hand von Crossmedia mit Hauptsitz in Düsseldorf. Die aktuelle Auftrag beinhaltet die Entwicklung einer 360 Grad-Kommunikation, in konzeptioneller und operativer Hinsicht, zur Bekanntheitssteigerung der Krankenkasse.Weitere Informationen zum Kunden und zum Inhalt der Ausschreibung lesen Sie in der aktuellen Printausgabe von new business