%%%Deutscher Werbefilmpreis 2018: antoni und Jung von Matt sind Abräumer %%%



Erstmals beim Deutschen Werbefilmpreis wurde ein Medien-Preis vergeben: Dieser ging an den JvM-Spot für Edeka 'Weihnachten 2117' (Foto: DWP)

Am vergangenen Freitagabend vergab die Deutsche Werbefilmakadmie in zwölf Kategorien den Hatto in der Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg. In diesem Jahr neu dabei war die Kategorie 'Preis der Medien', bei der eine ausgewählte Jury aus Journalisten ihren Lieblingsfilm kürte. In der Sparte Bester Werbefilm gewann der Spot 'Get A Job', produziert von Iconoclast und von der Agentur Antoni, für den Kunden Mercedes-Benz. Zudem gewann der Clip in der Sparte Sounddesign einen Award.

In den zwei Kategorien Beste Regie und Beste Visuelle Effekte gewann 'Weihnachten 2117' von der Produktionsfirma Sterntag und der Agentur Jung von Matt. Zusammen mit der Auszeichnung des Preis der Medien ist der Spot die meist ausgezeichnete Arbeit des Abends. Stellvertretend für die Medien-Jury, bestehend aus Annette Dombrowski (filmwoche/filmecho), Vanessa Rummelhagen (new business), Markus Weber (WuV) und Scott Roxborough (The Hollywood Reporter), übergab Bärbel Unckrich (Horizont) den Preis an Maik Siering von Sterntag und Jens Pfau von Jung von Matt.

"Der Preis der Medien ist ein ausschließlich von Fach- und Filmjournalisten gewählter Sonderpreis. Diese wählen mit ihren jeweiligen Expertisen und einem gewissen 'Blick von außen' ihren Favoriten. Die Deutsche Werbefilmakadmie öffnet sich damit für Diskussionen und Feedback, denn es kann sein, dass es ein anderer Gewinner wird, als beispielsweise in der Königskategorie „Bester Werbefilm. Für uns ein ganz spannender Vorgang. Die nächste Konsequenz wäre ein Publikumspreis", witzelt Myriam Zschage, Projektleitung Deutsche Werbefilmakademie, mit Blick auf die neu eingeführte Kategorie.

Weitere Hatto-Sieger sind die Filme 'Faith Of A Few' (Kunde: Mini, Agentur: Jung von Matt), 'Kinderträume' (Kunde: VW, Agentur: Grabarz & Partner), '#LifeChangingPlaces-Mexico' (Kunde: Lufthansa, Agentur: Kolle Rebbe), 'Eatkarus' (Kunde: Edeka, Agentur: Jung von Matt), 'King Of The Jungle' (Kunde: Mercedes-Benz, Agentur: antoni) und 'Immo erst zu Immowelt' (Kunde: Immowelt, Agentur Fyff).

Auch die Förderung des Nachwuchses war ein zentrales Thema des Abends. Erstmals wurden zwei DWA Förderpreis Gewinner 2017 gleichwertig ausgezeichnet: 'The Future is Everyone’s' von Regisseur Falk Poetz, Produktion Czar Filmproduktion, sowie 'Ich bin ein Ultra' von Miguel Schmid und Magali Herzog, Produktion Iconoclast Berlin. Bester Nachwuchswerbefilm wurde der Spot 'A Man With A Coin' von Christian Schilling von der Filmakademie Baden-Württemberg.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.deutscher-werbefilmpreis.de.