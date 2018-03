%%%AME Awards: Heimat gewinnt europäisches Platin mit FDP-Case%%%

Die Sieger der diesjährigen AME Awards stehen fest: Von den insgesamt 58 Medaillen (1 AME Best of Show Award, 1 AME Green Award, 3 Regional Platinum Awards, 24x Gold, 14x Silber, 15x Bronze) gehen 13 an deutsche Agenturen, darunter auch einer der Regional Platinum Awards. Die Trophäe für Europa streicht Heimat aus Berlin mit 'A New Way of Thinking' im Auftrag der FDP ein.

Unter den 13 Trophäen sind zudem drei Gold-Auszeichnungen für die lachenden Volkswagen-Pferde gestaltet von Grabarz & Partner, Hamburg, zu finden. Je zweimal Gold gewinnen Heimat mit dem FDP-Case sowie Serviceplan mit 'The Truth Unveiled' (Kunde: Ipras) und 'Give Bag' (Kunde: Penny). Letztgenannter Dienstleister kann außerdem mit der Penny-Einsendung zwei Silber-Preise für sich verbuchen. Heimat erhält einmal Silber für 'Snowdrawings' (Kunde: Swisscom).

Sowohl Heimat als auch Serviceplan gewinnen außerdem Bronze: Heimat je einmal für 'Smashing the Clichès' (Kunde: Hornbach) und 'Weg des Meisters - The Way of the Master' (Kunde: Das Handwerk) und Serviceplan einmal für 'The Book Tape' (Kunde: Heyne Hardcore).

Alle Sieger-Arbeiten finden Interessierte hier.