Zenith: Werbemarkt in Deutschland wird um 2,3 Prozent wachsen





Die in Düsseldorf ansässige Media-Agentur Zenith hat im Rahmen ihres aktuellen 'Advertising Expenditure Forecast' einen Anstieg der globalen Werbeinvestitionen um 4,6 Prozent prognostiziert. Für Deutschland sagen die Mediaexperten ein Plus um 2,3 Prozent voraus.



Wachstumstreiber bleibt die digitale Kommunikation. Onlinemedien können ihren Anteil am Werbekuchen weiter steigern: Weltweit liegt er bei 40,2 Prozent – im vergangenen Jahr waren es noch 37,6 Prozent gewesen. In Deutschland steigt der Online-Anteil an den Werbeinvestitionen dieses Jahr auf 36,1 Prozent. Im Jahr 2020 werde er, so der Forecast, bei 40 Prozent liegen.



"Auch in Deutschland sehen wir einen nachhaltigen ROI der digitalen Transformation", sagt Dirk Lux, CEO Zenith. "Marken verschieben ihre Budgets auf dem Weg zum Verbraucher. Unternehmen setzen auf leistungsstarke Algorithmen, profitieren von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning und investieren in neue E-Commerce-Lösungen. Dieser Wandel ist das Herzstück des Wachstums und bringt Steigerungen der Investitionen in digitale Kommunikation mit sich."



Mehr dazu lesen Sie in der kommenden 'new business'-Ausgabe 14/2018, die am 3. April erscheint.