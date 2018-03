%%%Interone macht für die Obdachlosenhilfe Smartphones zu Kryto-Gelddruckmaschinen %%%

Mit der Charity-App "heat4help" für die Obdachlosenhilfe Gemeinsam gegen Kälte e.V. hat die Hamburger Digitalagentur Interone eine innovative Spendenmechanik entwickelt, die über Krypto-Mining Geld generiert: Bei Aktivierung der App auf dem Handy werden digitale Münzen in einer Kryptowährung erzeugt, die anschließend an einer Handelsbörse für Kryptowährung in Euro getauscht und auf das Spendenkonto des “Gemeinsam gegen Kälte e.V.” überwiesen werden können. Gleichzeitig erwärmt sich durch die App-Nutzung das Smartphone und wird zum Taschenwärmer - deshalb der Name "heat4help".

Christian Weigel, Creative Director und Standortleiter von Interone Hamburg, erklärt: "Wir wollten mit der Entwicklung von heat4help zeigen, dass man Kryptowährungen auch für die gute Sache einsetzen kann. Und dafür den Vorteil nutzen, dass heute so gut wie jeder mit seinem Smartphone einen leistungsstarken Mini-Prozessor in der Tasche trägt."

Gemeinsam gegen Kälte e.V. setzt sich für eine bessere Versorgung von hilfsbedürftigen und obdachlosen Menschen ein. "Jedes Jahr sterben im Winter auf deutschen Straßen Obdachlose an Unterkühlung oder erleiden Erfrierungen. Ein untragbarer Zustan", sagt Vereinsgründer und Vorstand Thomas Beckmann. "Mit 'heat4help' erzeugen wir dafür Aufmerksamkeit und eröffnen einen neuen, zusätzlichen Weg, um Spenden für die dringend benötigte Hilfe zu sammeln."

Bislang gibt es "heat4help" nur für das System iOS. Sie kann ab sofort kostenlos im App Store heruntergeladen werden.