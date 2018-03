%%%Etatgewinn: Kolle Rebbe wirbt mit Team-Spirit für Nachwuchs im Mädchenfußball %%%

Im WM-Jahr 2018 will der Deutsche Fußball-Bund auch für den Frauen- und Mädchenfußball in die Offensive gehen. Im Pitch um den Kommunikationsetat punktete die Hamburger Agentur Kolle Rebbe mit einem Ansatz, der den Leitgedanken "Team" in den Mittelpunkt stellt: "Freundschaft, Zusammenhalt und Teamgefühl sind genau die Treiber, die Mädchen am Fußball schätzen", kommentiert Jochen Mohrbutter, verantwortlicher Kreativ-Chef bei Kolle Rebbe. "Und Vereinssport bietet die beste Plattform für starke Freundschaften."

Ziel der Offensive ist es, junge Mädchen für Fußball und insbesondere für das aktive Fußballspielen im Verein zu begeistern. Im Fokus steht besonders die Altersgruppe von 8-16 Jahren und deren Eltern. Die crossmediale Kampagne, die spätestens zum DFB-Pokalfinale der Frauen am 19. Mai startet, wird einen Schwerpunkt in New Media und Social Media haben, aber auch in klassischen Medien und im Umfeld von DFB-Heim-Länderspielen, im DFB-Pokalfinale und in der Frauen-Bundesliga zu sehen sein. Verantwortlich auf Kundenseite sind Anja Kluck (Basisberatung und -Entwicklung beim DFB) und Sabrina Dirks (Social Media).

Kolle Rebbe hat bereits für seinen langjährigen Kunden und DFB-Partner Lufthansa, aber auch für den Sport-Streamingdienst DAZN Fußball-Kampagnen entwickelt.