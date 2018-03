%%%Die Klappe: 91 Filme in der Endrunde%%%

Die Finalisten beim Filmwettbewerb Die Klappe stehen fest. Die 24-köpfige Jury unter Leitung der Juryvorsitzenden Alexander Schill, CCO Serviceplan, der für als Ersatz für Christian C. Rätsch, Saatchi & Saatchi, eingesprungen war und Preethi Mariappan, CCO SapientRazorfish, votete insgesamt 91 Filme in sieben Kategorien auf die Shortlist.



Der Wettbewerb 2018 bewertete rund 100 Einreichungen mehr als in 2017 eingereicht worden waren, nämlich 410 Arbeiten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unter den Finalisten dieses Jahres sind etwa die 'BVG Arie' (Agentur: Jung von Matt, Kunde: BVG), '#Lifechangingplaces' (Agentur: Kolle Rebbe, Kunde: Lufthansa) oder auch 'Kinderträume' (Agentur: Grabarz & Partner, Kunde: Volkswagen). Alle Shortlist-Filme sind online unter www.dieklappe.de zu finden.



Die Medaillenvergabe erfolgt im Rahmen der Preisverleihung und Award Show moderiert von Christian C. Rätsch am 26. April 2018 im Theater Kehrwieder in Hamburg.