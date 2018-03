%%%A&B One verpasst Baden-Baden einen neuen Auftritt%%%

Der Kurort Baden-Baden will sein Image entstauben und hat die Berliner Kommunikationsagentur mit der Entwicklung einer Neupositionierung sowie einem neuen Claim beauftragt. Künftig präsentiert sich das baden-württembergische Städtchen unter dem Slogan "The good-good life." Dafür sei selbstbewusst ein eigenes Wort erfunden worden, das als Wortspiel auch das Einmalige von Baden-Baden wiederhole. "Eine Botschaft zieht sich durch die Sprache und alle Bilder: Baden-Baden ist eine große Stadt der Lebenskultur", erklärt Rupert Ahrens, Geschäftsführer A&B One die Markenpositionierung.

Auch die neuen Motive für Publikationen und Plakate arbeiten mit englischsprachigen Headlines, da sich die Stadt in ihrer Ansprache an internationale Gäste wendet und verstärkt jüngere Menschen adressieren will. Das Design der Kampagne stammt von der ortsansässigen Agentur JG & Partner.

Die neue Marke sei entwickelt worden, da sich die Vielfalt der touristischen Angebote und der Ausbau der Qualität in den vergangenen Jahren nicht mehr im bisherigen Markenauftritt widerspiegelt habe, so A&B One. Nora Waggershauser von der Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH, erläutert: "Der neue Auftritt präsentiert ein Baden-Baden, das Kulisse oder Bühne für seine Gäste sein will, je nach Lebensstil oder Lifestyle. Es wird uns helfen, die Erfolgsgeschichte von Baden-Baden fortzuschreiben."