%%%Keine Zeit für Werbung: Wie antoni aus der Not eine Tugend macht%%%

Eigentlich hatte die Mercedes Leadagentur antoni eine große, emotionale Auftaktkampagne für den Saisonstart 2018 geplant. Doch dann verlief die Saisonvorbereitung des Mercedes-AMG Petronas F1 Teams dieses Jahr besonders intensiv, und der Kunde entschied sich, die kostbare Zeit von Fahrern und Teammitgliedern lieber in die Renn-Vorbereitung als in Werbeshootings zu stecken. Also machte antoni aus der Not eine Tugend und erzählte unter dem eigens entwickelten Hashtag #noTime2lose mit Onlinefilmen und Anzeigen von genau diesem Problem...

Passend dazu auch der Kommentar von Marcell Francke, Executive Creative Director bei antoni, über die Entwicklung der ungewöhnlichen Kampagne: "Ich würde jetzt gerne etwas Schlaues sagen, aber… – #noTime2lose". Die Kampagne kommt weltweit in allen Formel 1-relevanten Märkten zum Einsatz – sowohl Online als auch in Print.