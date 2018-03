%%%Unic und Webalyse gründen Joint Venture%%%

Die beiden Digital-Dienstleister Unic und webalyse machen in München gemeinsame Sache und bündeln ihre Expertise in einem Joint Venture: Entstehen soll ein Kompetenzzentrum personalisierte Websites und E-Commerce-Anwendungen auf Basis von marktführenden Software-Komponenten.

Seit 2010 berät die webalyse GmbH mittelständische und große Unternehmen bei den Themen Marketing-, Sales- und Service-Performance im E-Business. Die Beratungs- und Dienstleistungsfirma ist eingetragener Adobe-Partner und verfügt über breites Business- und Branchen-Verständnis im B2B- und B2C-Bereich. Geschäftsführer ist Klaus Völk. Das Unternehmen wird im Zuge der Partnerschaft seinen Namen behalten und als 'webalyse – a Unic Partner' auftreten. "Unser Know-How hilft unseren Kunden, ihre Ziele im digitalen Geschäft schneller zu erreichen. Mit dem Zusammenschluss bieten wir eine weitreichende Expertise von der Beratung über den Lösungsaufbau bis hin zur technischen Integration", so Völk.

Unic entwickelt für Kunden wie Audi, Coop, Credit Suisse, Hornbach, die SBB und UBS integrierte Lösungen für Digital Marketing und Digital Commerce. An den Standorten in Bern, Karlsruhe, München und Zürich sowie im Entwicklungszentrum in Wroc³awin sind 230 Mitarbeitende beschäftigt.



"Wir investieren in das Joint Venture mit webalyse, um ein klares Zeichen am deutschen Markt zu setzen",erklärt Gerrit Taaks von Unic. "Durch die Verbindung unserer über 20-jährigen Expertise mit digitalen Lösungen mit der Kompetenz von webalyse können wir unseren deutschen Kunden rund um Web Analytics, Personalisierung und Marketing Automation herausragende Lösungen bieten."