Vok Dams liefert Tipps für die DSGVO-Umsetzung im Event-Marketing

Die neue EU-weit eingeführte Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist derzeit das beherrschende Thema in der Medien- und Kommunikationsbranche. Martin Schulz, Director bei der Event-Agentur Vok Dams, setzt sich in einem Whitepaper mit den Folgen für die Event-Branche auseinander - und den To do´s, die beispielsweise im Guest-Management bis Ende Mai noch zu erledigen sind - von der Prüfung von Verträgen und der Implementierung der Datenschutzfolgenabschätzung bis zur Organisation der Dokumentation. Das Whitepaper kann auf der Website von Vok Dams heruntergeladen werden.

Die DSGVO treffe alle Marketingkanäle, die mit Kundendaten umgehen gleichermaßen, so Schulz. Gerade die Event-Branche, zu deren Hauptgeschäft es gehört, Besucher und Gäste zu Veranstaltungen, Messen, Kongressen, Incentive-Reisen, Produkt- Launches, Jubiläen, Presse-Events und Influencer-Veranstaltungen einzuladen, verarbeitet eine große Menge an personenbezogenen Daten.



"Die Verordnung gibt es bereits seit April 2016", sagt Schulz. "Vorausschauende Agenturen haben sich rechtzeitig mit der DSGVO beschäftigt und sind jetzt klar im Vorteil, weil sie ihren Kunden Sicherheit bei der Eventumsetzung auf nach dem 25. Mai 2018 bieten können. Strategisch aufgestellte Agenturen erfüllen bereits seit Jahren die Anforderungen der neuen Verordnung." Und das habe auch einen guten Grund. Die Umsetzung der Anforderungen, die aus der DSGVO entstehen, erfordere eine Menge an Arbeit und damit verbunden Kosten. "Wer jetzt erst anfängt, sich mit der konkreten Umsetzung zu beschäftigen, kann durchaus in Schwierigkeiten kommen."



Schulz stieg 2002 bei Vok Dams als Head of Guest Management & IT ein. Diesen Bereich verantwortet er mittlerweile als Director im Rahmen der Geschäftsleitung.