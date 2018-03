%%%freenet TV startet Kampagne im neuen Look%%%



Gleicher Presenter, neuer Look: freenet TV geht mit einem frischen Design in die Werbeblöcke (Foto: Screenshot YouTube/FreenetTV)

Nach seinem Launch-Jahr 2017 startet der freenet TV Plattformbetreiber Media Broadcast eine neue Kampagne und mit einem Marken-Refresh. Gesicht der crossmedialen Kommunikationsoffensive ist weiterhin der freenet TV Presenter, der erneut die Vorzüge des TV-Angebots vorstellt. Doch nicht nur die Bildwelten sind neu. Ab sofort haben auch alle Satelliten-Nutzer Zugang zu freenet TV. Zeitgleich zündet Media Broadcast die zweite Kampagnenstufe, die neben einem 15-sekündigen TV-Spot auch Maßnahmen via Radio, Online, Social Media und am Point-of-Sale umfasst. Für Strategie und Umsetzung ist erneut die Hamburger Marken- und Designagentur brandtouch als Lead Agency an Bord.



Unter dem Motto 'less is more' setzen die Bildwelten der aktuellen Kampagne für freenet TV via Antenne und Sat auf "Clean Chic und urbanes Design". Im Fokus steht das neue TV-Angebot als Lifestyleprodukt, das ein Jahr nach Launch mehr als 2 Millionen Menschen erreicht und jetzt auch über Satellit Programme in HD auf den Fernseher bringt.



"Wir haben im letzten Jahr einen tollen Start hingelegt und werden 2018 die Erfolgsstory von freenet TV fortschreiben", sagt die Marketingverantwortliche für freenet TV Beate Hasenzahl, Senior Manager Marketing bei Media Broadcast. "Schon durch unsere bisherige Markenpräsenz ist es uns gelungen, das verstaubte Image des Antennenfernsehens aufzupolieren und freenet TV wettbewerbsfähig zu positionieren. Mit dem Marken-Refresh treiben wir diese Entwicklung weiter voran. Dabei steht die moderne Anmutung der aktuellen Kampagne für den Zeitgeist der Marke freenet TV."



Die neuen Bildwelten von freenet TV waren bereits Teil der Pre-Kampagne, die Anfang März on air ging und im TV, Online sowie auf Social Media zu sehen war. Zum Programmportfolio des neuen Angebots gehören die meistgesehenen Privatsender. Zudem ist auch der internetbasierte Zusatzdienst freenet TV connect mit vielen Apps und Mediatheken via Smart TV zugänglich. Für die Umsetzung des neuen Flights zeichnen außerdem MillerTime production (Produktion), Andreas Hoffmann (Regie) und Tommy Peters und Malte Pittner von Ahoi Music (Musik) verantwortlich.