%%%Edelman.ergo schließt Büro in München%%%

Deutschlands viertgrößte PR-Agentur Edelman.Ergo wird ihr Büro in München schließen. Parallel dazu wird auch die Deutschland-Chefin Susanne Marell das Haus per Ende März 2018 verlassen. Das teilte die Agentur mit Deutschland-Zentrale in Frankfurt überraschend mit. Das von Björn Sievers geführte Münchner Edelman-Team umfasst ca. 20 Köpfe. In den kommenden Wochen wird geklärt, ob die Münchner Edelman-Beschäftigten neue Jobs in den anderen Niederlassungen erhalten oder aber die Agentur verlassen müssen.

Der Technologie-Bereich wird ins das Kölner Edelman-Office umziehen und dort weiterhin von Tanja Schürmann geleitet.