%%%Convensis zieht Etat des kanadischen Erdgasvermarkters Helena Energy an Land%%%

Die Stuttgarter Kommunikationsagentur Convensis meldet Neugeschäft: Seit Anfang März verantwortet das inhabergeführte Unternehmen die Kommunikation der Helena Energy LLC aus Anchorage, Alaska.Im Jahr 2015 als Erdgas-Vermarktungsunternehmen in Anchorage gegründet, ist Helena Energy LLC seit 2016 vor allem in der Erdölförderung im süd-westlichen Texas aktiv. Im Schwerpunkt unterstützt Convensis das Unternehmen in den Bereichen Public Relations und Social Media. Weiterhin wurde das Design- und Textkonzept für die neue Website www.helenaenergy.com entwickelt und intern umgesetzt.Die Convensis Group setzt für Kunden wie Junghans, Bucherer, A.T.U und Kärcher Kommunikationskonzepte in über 70 Ländern um. Inhaber und CEO Prof. Dr. Stefan Hencke ist Professor für Marketing und Kommunikation an der Fachhochschule Trier und Landesvorsitzender der DPRG in Baden-Württemberg.