%%%pilot entwickelt YouTube-Kampagne für Little Lunch%%%

Das Augsburger Food-Start-up Little Lunch setzt seine Kommunikationsoffensive fort und wechselt den Kanal: Nach der Out-of-Home-Kampagne „Ich weiß, was du heute Mittag getan hast!“ präsentieren sich die beiden Brüder und Little Lunch Gründer Denis und Daniel Gibisch jetzt in drei 20-sekündigen PreRoll-Ads, die noch bis zum 5. April auf YouTube und danach auf dem Little Lunch-YouTube-Kanal zu sehen sind. Idee und Umsetzung kommen von der Agenturgruppe pilot, die auch die Produktion der drei YouTube-Spots übernahm. Ziel ist es, die Markenbekanntheit von Little Lunch weiter zu erhöhen und langfristig den Abverkauf zu steigern.

In einem Kampagnenzeitraum von zwei Wochen spielt pilot drei Videos gezielt an User aus, die nach den Themen Abnehmen, Mixer, schnelle Rezepte oder Thermomix suchen. Durch ein spezifisches Keyword Targeting werden anschließend die thematisch passenden Spots als TrueView Ads vor den gesuchten YouTube-Videos ausgespielt.

Erste Auswertungen zeigen, dass damit bisher eine signifikant überdurchschnittliche Durchsichtsrate sowie ein um fast 50 Prozent niedrigerer Cost per View erzielt werden konnten. "Die größte Herausforderung bestand darin, die Zuschauer innerhalb der berühmten fünf Sekunden so in unseren Bann zu ziehen, dass sie über den Skip-Button hinwegsehen. Somit war klar: Die Spots müssen sofort knallen! erklärt Daniel Gibisch.



"Claus Hipp, Jeff Bezos und Hans Riegel haben es vorgemacht. Authentische, glaubhafte Unternehmer werben für ihre Produkte und stärken so ihre Marke. Wir haben diese Contentidee mit einer medialen Logik verknüpft", erläutert Wolf Ehrhardt, Chief Creative Officer bei der Agenturgruppe pilot.

pilot konnte die beiden Little Lunch-Gründer im Pitch überzeugen (siehe nb-Meldung). CCO Ehrhardt hat in der Media-Agentur ein rund 50-köpfiges Kreativteam aufgebaut.